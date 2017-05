2017 IFBB Pittsburgh Pro Bikini Call Out Report

Which Bikini competitors are fighting for the top spots at the 2017 IFBB Pittsburgh Pro? Find out here!

1st CALL OUT

80. Carolina Araujo

97. Sheena Martin

100. Catherine Radulic

105. Casey Samsel

106. Jessica Schiefer

108. Michelle Sylvia

2nd CALL OUT

81. Cori Baker

82. Isha Barrow

83. Romina Basualdo

85. Bianca Berry

89. Monica Ellis

99. Heidi Patterson

3rd CALL OUT

86. Heidi Carlson

87. Chi-Chi

90. Eli Fernandez

93. Paige Habermehl

102. Yeshaira Robles

104. Michelle Rubino

107. Samantha Skolkin

4th CALL OUT

92. Lulu Giraldo

96. Francesca Lauren

98. Idianette Ortiz

109. Danielle Taddeo

110. Elizabeth Yisrael

5th CALL OUT

75. Kathryn McLawhorn

84. Liz Benda

88. Katherine Constantino Durzo

91. Christina Flavin-Williams

95. Shawn Hektor-Lewis

101. Sandra Reardon

103. Oemil Rodriguez

6th CALL OUT (top 2)

105. Casey Samsel

108. Michelle Sylvia